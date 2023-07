Si ferisce nel bosco mentre taglia la legna: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale

Campagnatico (Grosseto). Una squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta questa mattina, intorno alle 8, in un bosco lungo la strada del Voltino, nel comune di Campagnatico, in seguito ad una chiamata da parte del 118, dove, per cause in corso di accertamento, un tronco è caduto sulla gamba di un operaio di 59 anni mentre potava un albero.

I Vigili del Fuoco hanno trasportato il ferito, già stabilizzato dal personale sanitario presente sul posto, dalla zona dell’infortunio all’ambulanza, passando attraverso da una zona impervia, tramite l’utilizzo di tecniche Saf di base.

Sul posto sono intervenute l’automedica di Grosseto e l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Grosseto.

Attivato il Pisll, il servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.