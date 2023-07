Controlli a tappeto della Stradale: fermati 110 veicoli, ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza

Grosseto. Raffica di controlli nel weekend da parte della Polizia di Stato nelle località balneari della provincia di Grosseto.

L’attività ha visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale soprattutto a Marina di Grosseto, Principina a Mare e Follonica, dove le donne e gli uomini in divisa si sono impegnati nella consueta, costante attività di prevenzione e repressione delle condotte di guida illecite.

I controlli

Con il fine di prevenire tragici eventi e salvare vite umane, sono stati, quindi, organizzati servizi specifici, mirati a contrastare situazioni particolarmente pericolose, come quelle poste in essere da chi si mette alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool o stupefacenti.

In questo contesto, sono state controllate 150 persone e 110 veicoli e contestate oltre 40 sanzioni, 4 delle quali, appunto, per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida.

Ancora una volta, quindi, la prevenzione prima di tutto, per salvare vite, ma anche per lanciare un messaggio positivo alla gente, che si può divertire anche senza mettersi ubriaca al volante.