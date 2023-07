In carcere rapinatore seriale: strappava le collane alle anziane in città

Grosseto. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero indagato dalla locale Procura della Repubblica per alcune rapine in strada avvenute in città nel mese di giugno e luglio di questo anno.

Le indagini

Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, erano infatti scaturite a seguito di alcune rapine in strada avvenute a Grosseto; gli investigatori, attraverso un accurato monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini erano state tempestivamente acquisite dalla Polizia dopo i fatti reato ed i successivi sviluppi investigativi, hanno permesso di individuare ed identificare l’uomo, collocandolo nei luoghi dove erano avvenute le rapine. Come denunciato dalle vittime, generalmente persone anziane che venivano avvicinate mentre rientravano nelle loro abitazioni, l’uomo si avvicinava e strappava loro le collane che avevano al collo, dandosi poi alla fuga a piedi o con altri mezzi.

L’attenta visione delle immagini delle telecamere acquisite ha permesso di verificare come l’uomo seguisse a lungo le sue vittime cercando il momento più propizio per attuare il suo disegno criminoso.

La puntuale ricostruzione dei fatti degli inquirenti è stata quindi trasmessa con una dettagliata informativa alla locale Procura della Repubblica che, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza emersi dalle indagini svolte dalla Polizia, ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari, l’emissione della misura cautelare in carcere, che è stata poi disposta nei confronti dello straniero.

L’arresto

Questa mattina, all’alba, gli agenti della Squadra Mobile si sono presentati a casa dell’uomo, persona peraltro già nota alle forze dell’ordine perché già condannato per altri reati e che veniva nel frattempo attentamente monitorato, notificandogli il provvedimento del Giudice e conducendolo poi in Questura per gli adempimenti del caso.

Dopo la compilazione degli atti l’uomo è stato condotto nel carcere di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove si trova rinchiuso in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della Polizia di Stato per accertare il coinvolgimento dell’uomo in ulteriori fatti accaduti in città.

Si precisa che l’indagato è da considerarsi innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.