Vertice sulla sicurezza in Prefettura: reati in calo del 20%, rinforzi in arrivo

Grosseto. Prevenzione dei reati (in particolare, rapine, furti in abitazione e in esercizi commerciali); contrasto allo spaccio di droga, abuso di alcolici e somministrazione di alcolici a minori; vigilanza sui luoghi di intrattenimento serale per prevenire forme di degenerazione della movida (violenze, risse); attività mirate a intervenire nei confronti di persone socialmente pericolose e, in caso di stranieri irregolari, attivazione di procedure di espulsione e rimpatrio; contrasto alla vendita di merce contraffatta: questi gli obiettivi sui cui si concentrerà nelle prossime settimane l’attività delle Forze dell’Ordine per mantenere alta la qualità della vita nel territorio della provincia di Grosseto.

Questo è quanto concordato in una serie di incontri del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocati dal Prefetto Paola Berardino, a cui hanno partecipato il Questore, Antonio Mannoni, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Adinolfi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, insieme al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, al sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e al sindaco di Follonica, Andrea Benini.

Le riunioni

Nel corso delle riunioni è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, attualmente caratterizzato, nel primo semestre 2023, da un decremento degli indici di delittuosità rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

In provincia, infatti, i reati hanno fatto registrare un decremento del 20%. In particolare, calano furti, rapine, danneggiamenti, lesioni e spaccio di stupefacenti.

Analogo andamento anche nei comuni di Grosseto (- 21%), Castiglione della Pescaia (- 20%), Follonica (- 9 %).

Il Prefetto – nell’esprimere apprezzamento per i positivi riscontri – ha elogiato il lavoro compiuto da tutti gli organi di polizia, statali e locali, operanti sul territorio, sottolineando comunque la necessità di mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza del territorio, attraverso servizi mirati e ad alta visibilità, in chiave preventiva e di controllo, con particolare attenzione alle aree più esposte a fenomeni di illegalità.

“Ascolto – ha detto il Prefetto Paola Berardino – le istanze che provengono da sindaci, associazioni di categoria e cittadini. La sicurezza merita una costante e crescente attenzione, sia per confermare e sostenere l’attuale tendenza alla diminuzione dei reati, sia per aumentare ancor di più la percezione della sicurezza anche attraverso iniziative volte a migliorare la vivibilità di taluni luoghi e, di conseguenza, venire incontro alle esigenze di residenti e turisti”.

I rinforzi

Per tali ragioni aumenta il contingente dei rinforzi che sarà impiegato, a fianco delle forze dell’ordine già presenti sul territorio, nei controlli per garantire la sicurezza durante l’estate in tutta la provincia di Grosseto.

Complessivamente, saranno 40 le unità di rinforzo estive messe a disposizione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In aggiunta a tali risorse saranno programmati, settimanalmente, specifici servizi con il contributo delle squadre di pronto intervento operativo (Sio) dei Carabinieri e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Contestualmente, per garantire la più ampia sicurezza in mare, nei mesi di luglio e agosto, la Guardia di Finanza ha pianificato un rischieramento delle proprie unità navali mettendo a disposizione del territorio un guardacoste con equipaggio di 12 militari e una vedetta con equipaggio di 4 militari, che pattuglieranno le località di Marina di Punta Ala, Marina di Scarlino, Cala Galera, Isola del Giglio, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, isola di Giannutri e Porto Ercole.

Contestualmente, nei mesi estivi, è stato predisposto un dispositivo straordinario di vigilanza e controllo del territorio che prevede il sorvolo di elicotteri della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I rinforzi saranno impiegati in servizi ordinari quotidiani e servizi straordinari congiunti da pianificare di volta in volta, con ordinanza del Questore, su obiettivi determinati, che verranno orientati, in particolare, nei territori interessati da importanti flussi turistici in aree degradate e nei luoghi di spaccio.

All’attività di controllo delle Forze di polizia, supportate dall’importante contributo delle Polizie locali, dovrà necessariamente affiancarsi il già dimostrato comportamento responsabile dei gestori delle attività commerciali e di intrattenimento, oltre che dei clienti, per garantire un’estate in sicurezza.