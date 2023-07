Controlli in via Roma, in centro e alla stazione: identificate 360 persone, fermati 200 veicoli

Grosseto. Settimana di intensa attività per la Questura di Grosseto: in questa settimana sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio, mirati alla prevenzione generale dei fenomeni di illegalità ed in particolare dei reati connessi all’immigrazione clandestina e allo spaccio di stupefacenti, che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il dispositivo, realizzato con l’impiego di pattuglie delle Volanti e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, ha consentito di effettuare un controllo capillare della zona del centro cittadino, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, di via Roma e delle vie limitrofe.

I controlli

Nell’ambito dei servizi, sono stati identificate complessivamente circa 360 persone e controllati circa 200 veicoli.

A seguito dei controlli sono state segnalate due persone per reati in materia di stupefacenti ed un’altra per reati contro il patrimonio; gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno individuato 3 cittadini stranieri per i quali sono state istruite le pratiche che hanno portato all’espulsione dal territorio nazionale; tutti e tre sono stati accompagnati dagli agenti della Polizia di Stato ai Centri per irRimpatri al fine dell’immediato effettivo allontanamento dal territorio nazionale.

I servizi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, saranno finalizzati al contrasto di ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano in maniera tale da assicurare ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.