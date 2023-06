Controlli sulla movida della Stradale: in 4 sorpresi alla guida ubriachi, 3 patenti ritirate

Grosseto. Con la stagione estiva ormai iniziata, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle maggiori strade della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e sanzionare quei comportamenti pericolosi alla guida, che spesso sono causa di tragici eventi.

L’attenzione degli agenti della Polizia Stradale di Grosseto è stata puntata sulle località interessate maggiormente dalla movida, come Follonica e Orbetello, dove nelle calde sere estive estate i concentrano i turisti e giovani del posto, per passare una serata in compagnia.

Nel reticolo organizzato dai poliziotti, sono incappati 4 automobilisti sorpresi alla guida con un tasso superiore a quello previsto dal codice e tra questi un giovanissimo, appena ventenne, che, poiché neopatentato, avrebbe dovuto presentare un tasso alcolemico pari a zero.

“Ancora una volta, quindi, la prevenzione avanti a tutto è il messaggio che la Polizia di Stato non si stanca di diffondere, così come ricordare che l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti comporta la riduzione del campo visivo e un ritardo nelle reazioni di fronte a un ostacolo o pericolo improvviso, che può essere anche un pedone – si legge in una nota della Polizia -. Esserci sempre anche per prevenire, perché sulla strada ci siamo tutti“.