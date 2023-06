Autobus in fiamme in città: nell’incendio coinvolte anche due auto

Aggiornamento ore 17.16: Autolinee Toscane informa che un proprio bus urbano, in servizio oggi sulla linea g12 in viale Sonnino a Grosseto, è andato in fiamme.

La dinamica dell’incendio

Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo che, grazie alla prontezza dell’autista, sono stati fatti scendere in piena sicurezza. Infatti, il conducente appena si è reso conto di alcuni indicatori della temperatura sul cruscotto di guida che stavano aumentando eccessivamente, ha seguito correttamente le procedure e, accostato il mezzo in sicurezza lungo uno slargo presente in viale Sonnino, ha subito fatto scendere i passeggeri mettendoli in sicurezza lontano dal mezzo e iniziato l’intervento con l’estintore di bordo sulla parte posteriore del bus, da dove si è innescato prima il fumo e poi l’incendio.

Sul bus erano presenti circa 20 passeggeri, di cui 6-7 minorenni di una colonia a Marina di Grosseto, da dove proveniva la corsa del bus.

Il mezzo incendiato è marca Scania, immatricolato a dicembre 2015, con poco più di 300mila chilometri percorsi ad oggi, revisionato lo scorso mese di maggio. Il guasto si è originato a partire dalla idro-ventola che si trova nella parte posteriore del veicolo: da lì si è probabilmente innescato un corto circuito delle componenti elettriche che hanno originato le fiamme. Purtroppo, i mezzi di ultima generazione, avendo numerose componenti elettriche, possono essere oggetto di questo tipo di episodi. Ricordiamo che i principi di incendio sui bus del trasporto publbico, in Italia, sono purtroppo frequenti, con una percentuale di casi annui dello 0,7% sul totale dei mezzi (dati Asstra 2019).

Autolinee Toscane, oltre che il proprio conducente per la prontezza di intervento e gestione del momento, desidera ringraziare la Polizia Municipale di Grosseto, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e che hanno spento le fiamme.

Il mezzo sarà oggetto di verifiche interne nell’officina di Grosseto per le indagini tecniche volte ad accertare l’esatta causa delle fiamme, elementi che vengono poi usati per migliorare e prevenire altri problemi sui nostri bus.

