Malore in spiaggia e rischio di annegamento: due persone in gravi condizioni

Grosseto. Doppio intervento, oggi, del 118, sulle spiagge maremmane.

Il primo intervento è avvenuto questa mattina in località Osa, nel comune di Orbetello, per una malore in spiaggia accusato da una donna di 66 anni, che è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il secondo intervenuto si è verificato sempre questa mattina, alle 11.30, sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia: un uomo di 72 anni ha rischiato di annegare; una volta soccorso, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.