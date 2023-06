Nubifragio in città: donna rimane bloccata nell’auto, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Grosseto. A seguito dell’intenso nubifragio abbattutosi sulla provincia di Grosseto nella tarda mattinata di oggi, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per l’abbattimento di parti pericolanti di un edificio (intonaci) in via Aurelia nord, a Grosseto, e per un soccorso ad una persona.

Una giovane donna, a causa del livello dell’acqua che la bloccava all’interno della propria auto in via Genova a Grosseto, è stata prelevata dai Vigili del Fuoco ed è stata accompagnata in una zona asciutta, in attesa dell’arrivo dei familiari.