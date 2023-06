Incidente stradale, scontro tra una moto e una bici: quattro persone ferite

Grosseto. I mezzi di soccorso del 118 della sono intervenuti oggi pomeriggio alle 15.41 in località Casalecci, sulla Strada Provinciale 159 Scansanese, nel comune di Grosseto, per un incidente stradale che ha visto coinvolti una moto e una bicicletta.

L’incidente

Quattro persone sono rimaste ferite. Un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Grosseto, due minorenni in codice 1 sempre all’ospedale di Grosseto, mentre un uomo di 62 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto, la Misericordia di Grosseto, i Carabinieri.