Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

Grosseto. Le condizioni di instabilità che ancora caratterizzano l’area del Mediterraneo porteranno, in particolare nella giornata di domani sabato 10 giugno, ancora possibili piogge e temporali che potranno essere anche localmente forti o molto forti, con possibili grandinate e colpi di vento.

Le zone interessate saranno soprattutto quelle interne, con esclusione della costa e della Toscana nord-occidentale. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali, valido dalle 12 alle 21 di sabato 10 giugno.

Per la giornata di oggi, venerdì 9 giugno, si conferma il codice verde, per tutta la regione, per possibili precipitazioni sparse sulle zone interne a anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo