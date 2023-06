Grosseto. Ieri pomeriggio, la Volante della Questura di Grosseto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nei pressi di via Scansanese, ha rintracciato un cittadino marocchino di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura per accertamenti sulla sua identità e per avviare le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

Successivamente, pertanto, gli agenti della Questura hanno proceduto a dare esecuzione all’espulsione, accompagnando l’uomo al Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (Roma), per il successivo rimpatrio in Marocco.