Motoscafo naviga in un’area protetta: la Guardia di Finanza multa due persone

Livorno. Sanzionate due persone, nelle acque antistanti l’Isola di Pianosa, che con le proprie imbarcazioni ormeggiavano/transitavano a 0,8 miglia dalla costa in violazione della specifica disposizione normativa.

Con l’inizio della bella stagione sono sempre più frequenti i turisti che raggiungono le meravigliose isole facenti parte dell’Arcipelago toscano. In particolare sull’Isola di Pianosa, fino al 1997, era presente un carcere di massima sicurezza, rendendola praticamente inaccessibile. Con la dismissione della casa circondariale, è poi passata in gestione all’Ente Parco che ha organizzato una fruizione contingentata per preservare la biodiversità a terra e a mare e per mantenere inalterato gran parte del patrimonio naturale.

La zona marina tutelata si estende sino ad un miglio di distanza dalla costa di Pianosa, entro la quale scatta il divieto assoluto di accesso, navigazione, sosta ed ancoraggio per qualsiasi imbarcazione da diporto e da pesca, nonché di immersione e balneazione, salvo le deroghe disciplinate dall’Ente Parco dell’Arcipelago toscano.

Nello specifico, nelle giornate del 29 e 30 maggio scorsi, l’equipaggio delle unità della Sezione operativa navale di Portoferraio, durante le pianificate attività istituzionali, ha individuato un motoscafo ancorato con a bordo 4 persone di nazionalità tedesca e un’imbarcazione a vela da diporto con a bordo 5 persone di nazionalità austriaca in navigazione, entrambi in zona vietata.

La sorveglianza a tutela delle aeree marine protette si inserisce nella più ampia attività di vigilanza, a presidio del rispetto della legalità del territorio e del mare, effettuata dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza. L’operazione inoltre si inquadra nell’ambito della vigilanza delle acque marine confinanti con le zone protette circostanti le isole dell’Arcipelago toscano, di cui al Protocollo operativo d’intesa sottoscritto nell’ottobre 2017 tra l’Ente Parco e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno e rinnovato nell’aprile dello scorso anno.