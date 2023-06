Reati, i Carabinieri tracciano un bilancio: “Dati in calo, ma chiamate più spesso il 112”

Grosseto. 16mila chiamate ai Carabinieri, 33mila accessi dei cittadini nelle caserme dislocate in provincia di Grosseto, 130 persone arrestate, poco meno di 2mila persone denunciate, 1528 i reati scoperti, 3600 uomini impegnati in servizi di ordine pubblico e 32mila pattuglie chiamate a sorvegliare la Maremma: sono questi i numeri forniti dal Comando provinciale dei Carabinieri a ridosso della festa dell’Arma, in programma lunedì 5 giugno, alle 19, in piazza Dante, a Grosseto.

I dati sono stati snocciolati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato il Colonnello Giuseppe Adinolfi, Comandante provinciale dei Carabinieri, e il Tenente Colonnello Matteo Orefice, Comandante del reparto operativo dell’Arma.

“La provincia di Grosseto ha una vivibilità e uno standard di sicurezza molto elevati – ha sottolineato il Comandante Adinolfi –. I dati dei reati in Maremma in proporzione alla popolazione, però, sono ‘gonfiati’ dall’alto numero di turisti che frequentano il territorio in estate: alcuni di loro, infatti, commettono i cosiddetti ‘reati di importazione’. In quest’ottica, il grande impatto dei vacanzieri va gestito organizzando servizi supplementari da parte dell’Arma. Per quanto riguarda la prossima estate, rafforzeremo i militari nelle stazioni che si affacciano sui paesi costieri e ci saranno più Carabinieri, secondo un accordo preso con la Prefettura. Inoltre, nelle prossime settimane metteremo in atto operazioni per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle zone rurali”.

L’appello: “Chiamate sempre il 112”

“Con il passare degli anni, in provincia di Grosseto c’è stata una contrazione del numero dei reati – ha continuato il Comandante Adinolfi -. A questo proposito, mi sembra giusto lanciare un appello. I cittadini devono utilizzare di più il 112 e non limitarsi a denunciare certe situazioni pericolose sui social, dato che si tratta di informazioni non referenziate che ci costringono a fare uno sforzo maggiore per verificarle. E’ doveroso sapere che la chiamata al 112 crea un obbligo di intervento da parte delle forze dell’ordine, non è una denuncia e non rappresenta un’assunzione di responsabilità. Bisogna telefonare senza timore perchè così possiamo garantire un servizio più puntuale. Inoltre, nelle prossime settimane pattuglieremo a piedi le Mura medicee insieme ai colleghi della Polizia Municipale. Con i nostri 500 uomini dislocati in provincia di Grosseto tuteliamo i maremmani 24 ore su 24. In più, abbiamo svolto incontri televisivi su TV9 per divulgare certe tematiche, abbiamo fatto 50 incontri con gli anziani per metterli in guardia dalle truffe, un tipo di reato che qui ha molto campo perchè la qualità della vita è alta e le persone tendono a fidarsi maggiormente degli altri. Invito chi è vittima di truffe a sporgere denuncia, anche se ha subito un danno minino, in modo che il fenomeno possa essere stroncato quanto prima. Infine, abbiamo organizzato 70 incontri nelle scuole o gli studenti sono venuti nelle nostre stazioni per parlare di temi quali il cyberbullismo, lo spaccio di droga o l’abuso di alcol”.

I dati sui reati

“Da maggio 2022 a maggio 2023 il numero totale dei reati denunciati è di 7.030 – ha aggiunto il Tenente Colonnello Orefice -. Sono aumentati i furti, ma allo stesso tempo è incrementato anche il numero dei furti scoperti. Sono stati messi a segno scippi, quasi esclusivamente nei confronti di persone anziane, fermate per strada o seguite negli androni dei palazzi o dei garage. Purtroppo, gli anziani mettono in atto precauzioni in casa, mentre lungo la strada sono più soggetti ad essere vittime di reati. Il numero dei furti in abitazione è in lieve flessione, mentre aumenta quello dei furti scoperti. Aumentano i furti in negozi e in imprese”.

“A questo proposito – è intervenuto ancora il Colonnello Adinolfi -, invito le aziende ad installare allarmi collegati al 112, perchè questa operazione ha costi minori rispetto a quelli della videosorveglianza o della vigilanza privata ed offre maggiori tutele. I malviventi che compiono furti nelle zone artigianali o industriali in provincia di Grosseto, infatti, vanno a colpo sicuro perchè sanno che le nostre aziende non hanno allarmi antiintrusione. Inoltre, sono stati attivati 120 codici rossi nel 2022 per segnalare casi di violenza di genere o di violenza domestica. Devo dire che in Maremma c’è molta propensione a segnalare casi da codice rosso o di cyberbullismo e, inoltre, gli insegnanti tendono a rivelare con frequenza un eventuale abuso di alcol o droga fra gli studenti”.

Il risparmio delle bollette e degli affitti

“Inoltre – ha concluso il Comandante dell’Arma –, in tutte le nostre caserme sono state installate illuminazioni a led, così da consentire notevoli risparmi sui costi dell’energia elettrica. Il Demanio sta finalizzando o ha concluso l’acquisizione di sei caserme, in modo da tagliare anche i costi degli affitti (460mila euro risparmiati all’anno) e, infine, grazie ai fondi del Pnrr saranno costruire nuove caserme a Punta Ala, Fonteblanda e Santa Fiora“.