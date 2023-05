Scansano (Grosseto). I mezzi del 118 sono intervenuti alle 12.52 di questa mattina per un incidente stradale sulla Strada provinciale 159, in località Preselle, nel comune di Scansano.

L’incidente

Per una caduta di moto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone. Un uomo di 48 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso a Grosseto in codice 2, insieme ad una donna di 51 anni, in codice 1.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Scansano.