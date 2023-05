Grosseto. Incidente stradale in via Aurelia Antica, a Grosseto, ieri, martedì primo maggio, alle 20.10.

L’incidente

Per cause in corso di accertameo, un’auto è sbandata ed è uscita di strada: un uomo di 31 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 3 da un’ambulanza della Misericordia di Grosseto al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia.

Sul posto anche la Polizia di Stato.