Incidente in città, scontro tra un motorino e un’auto: 18enne trasportato a Siena in gravi condizioni

Grosseto. I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti alle 4.06 di questa mattina a Grosseto per un incidente stradale.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un motorino e un’auto si sono scontrati in via Don Minzoni.

Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2; un secondo ragazzo, sempre di 18 anni, è stato trasportato in codice 1 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto da una delle due ambulanze della Misericordia intervenute.

Sul posto anche l’automedica di Grosseto e i Carabinieri.