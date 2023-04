Arrestato per spaccio di droga, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale: espulso clandestino

Grosseto. Ieri sera è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato, al Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria (Roma), un cittadino tunisino che è stato scarcerato ieri mattina dal carcere di Grosseto, dove era detenuto in custodia cautelare.

L’arresto

L’uomo, di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, era stato arrestato dalla Polizia Municipale di Grosseto per spaccio di stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Ieri mattina, il cittadino straniero è stato condannato dal Tribunale ordinario di Grosseto per questi reati, con pena sospesa.

L’espulsione

L’uomo pertanto, al momento della scarcerazione, è stato consegnato a personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, dove sono state prontamente avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Successivamente pertanto, gli agenti della Questura hanno proceduto a dare esecuzione all’espulsione, accompagnando lo straniero al Centro, per l’immediato rimpatrio in Tunisia.