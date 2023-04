Deve scontare 2 anni di carcere per una rapina: la Polizia arresta un latitante

Grosseto. Continuano le attività di controllo del territorio predisposte dal Questore di Grosseto, Antonio Mannoni, alle quali partecipano anche gli investigatori della Squadra Mobile con indagini e accertamenti specifici, finalizzati alla ricerca di persone ricercate.

Le indagini

In particolare, a seguito di queste attività, ieri pomeriggio, 19 aprile, gli agenti della locale Squadra Mobile, durante un apposito servizio di Polizia Giudiziaria, hanno rintracciato un uomo di 35 anni di nazionalità straniera, ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Belluno.

L’uomo, che è stato rintracciato nella provincia di Grosseto, era stato condannato, in via definitiva, a 2 anni di reclusione ed alla multa di 400 euro per aver commesso, nel 2013 nella provincia di Belluno, una rapina in concorso con altre persone.

Dopo la compilazione degli atti e le formalità del caso, la persona è stata condotta nel carcere di Grosseto.

I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno su tutta la provincia anche in considerazione delle prossime festività, che vedranno aumentare il numero di turisti che raggiungeranno le località della costa e dell’entroterra maremmani, al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.