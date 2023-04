Grosseto. Incidente stradale questa mattina, alle 9.15, in via Giovanni Fattori, a Grosseto.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un uomo di 21 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto.

Il giovane è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenute anche l’automedica di Grosseto, la Misericordia di Grosseto e la Polizia Municipale.