Incidente stradale: scontro tra due auto, sei persone in ospedale

Scansano (Grosseto). Incidente stradale lungo la Strada provinciale 159, nel comune di Scansano.

Questa mattina, intorno alle 10.45, per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati frontalmente.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte otto persone. Due non hanno necessitato di trasporto in ospedale. Quattro persone sono state trasportate all’ospedale di Grosseto in codice 1. due uomini, di 50 e 55 anni, invece in codice 2. Tutti trasportati al Misericordia di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza Blsd di Semproniano, l’ambulanza Blsd di Magliano, l’ambulanza infermieristica di Manciano, l’ambulanza Blsd di Scansano, l’automedica di Grosseto e i Vigili del Fuoco.