Controlli della Stradale: multato camionista con 650 agnelli provenienti dalla Romania

Grosseto. Nell’ambito dei controlli predisposti in occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali, la Polizia di Stato ha puntato la sua attenzione anche sul trasporto internazionale degli animali vivi, nella rotta che dall’Europa orientale conduce in tutta Italia.

I controlli

In quest’ottica, la Polizia Stradale di Grosseto, già da alcune settimane, ha messo in campo i suoi poliziotti più esperti, che hanno controllato complessivamente 15 veicoli adibiti al trasporto di animali, per verificare gli aspetti di tipo igienico-sanitario e la regolarità della documentazione e del carico.

I servizi, ispirati all’accertamento del rispetto della legalità nel trasporto degli animali, a cui non devono essere fatte patire inutili sofferenze, si sono avvalsi della collaborazione di personale specializzato esterno.

Un servizio particolare è stato predisposto il 3 aprile quando, a fianco della Polizia di Stato, ha operato personale qualificato dell’ufficio veterinario della Asl dell’area grossetana, con il quale sono stati controllati alcuni mezzi croati, che trasportavano circa 650 agnelli provenienti da allevamenti della Romania.

La multa

Se gli animali sono risultati essere in regola con la normativa e in buone condizioni, i poliziotti hanno accertamento alcune violazioni dei tempi di guida e di riposo dell’autista che veniva, così, sanzionato con una multa di oltre 400 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

I controlli continueranno anche per tutta la settimana santa.