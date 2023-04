Controlli anti droga della Municipale: sequestro di cocaina, eroina e hashish in città

Grosseto. Controlli straordinari nel fine settimana da parte del Nucleo operativo Sicurezza della Polizia Municipale di Grosseto al fine di prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti in aree sensibili della città.

Il sequestro di droga

Durante questi controlli sono stati effettuati quattro sequestri di sostanze stupefacenti di vario genere, eroina, cocaina e hashish, e altrettante persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. Gli agenti del Nucleo operativo sicurezza e del Nucleo cinofili proseguiranno i controlli anche nelle prossime settimane, in particolar modo in aree dove notoriamente si effettua attività di spaccio.

Il commento di sindaco e assessore

“Continua la lotta della nostra amministrazione al traffico di sostanze stupefacenti in città – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e all’assessore alla sicurezza Riccardo Megale -. Anche in questa circostanza, si conferma l’impegno e l’efficacia con cui i nostri agenti di Polizia Municipale presidiano il territorio, a tutela della cittadinanza e di una convivenza civile”.