Droga nascosta in un cespuglio: i Carabinieri sequestrano hashish, cocaina ed eroina

Grosseto. Nel corso della settimana, le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Grosseto sono intervenute in una via di quella zona della città meglio nota come “zona regioni”, dove hanno rinvenuto e sequestrato un quantitativo di droga.

La droga

Si tratta di numerose dosi, oltre 70, di droga di vario tipo: per la maggior parte si tratterebbe di cocaina, trovata già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, oltre a un pezzo di hashish ed una decina di dosi di eroina. Vista la quantità dell’hashish, circa 20 grammi, non si esclude potesse essere venduta “in blocco”, ma anche suddivisa al momento in quantità sufficienti per uno spinello.

La cocaina invece è risultata pari a circa 60 grammi, mentre per l’eroina si tratta di una decina di grammi.

Il tutto è stato trovato in mezzo ai rami di un cespuglio, nei pressi di un condominio: segno che qualcuno avesse nascosto lì il tutto – in maniera studiata o estemporanea – per poi ritirarlo alla bisogna, oppure in un momento migliore.

Al momento i Carabinieri si procedono contro ignoti, secondo la normativa nazionale sugli stupefacenti.