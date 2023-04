Covid: 163 nuovi casi, 123 guarigioni, 5 decessi, 9 ricoveri in meno in Toscana

Grosseto. Sono 163 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 38 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 125 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.595.346. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (123 persone) e raggiungono quota 1.576.538 (98,8% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 7.159 positivi, +0,5% rispetto a ieri. Di questi 149 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 270 tamponi molecolari e 1.683 tamponi antigenici rapidi: di questi l’8,3% è risultato positivo. Sono invece 334 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 48,8% di questi è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 427.066 i positivi dall’inizio dell’emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (47 in più rispetto a ieri), 103.863 in provincia di Prato (4 in più), 123.658 a Pistoia (13 in più), 83.561 a Massa Carrara (8 in più), 173.892 a Lucca (20 in più), 186.793 a Pisa (9 in più), 147.203 a Livorno (13 in più), 144.083 ad Arezzo (13 in più), 114.399 a Siena (27 in più) e 89.504 a Grosseto (9 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia (tra residenti e non residenti), con circa 43.551 casi ogni 100.000 abitanti (la media italiana è 43.529 x100.000, dato aggiornato a due giorni fa). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca (con 45.466 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Livorno (44.980) e Pisa (44.790). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 40.238).

In 7.010 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (44 in più rispetto a ieri, più 0,6%).

I 1.576.538 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

I decessi

La lista dei decessi si aggiorna con 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 73,6 anni.

Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Pisa, 2 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Grosseto.

Sono 11.649 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 3.691 nella Città metropolitana di Firenze, 947 in provincia di Prato, 1.038 a Pistoia, 718 a Massa Carrara, 1.068 a Lucca, 1.296 a Pisa, 876 a Livorno, 755 ad Arezzo, 661 a Siena, 428 a Grosseto. Vanno aggiunte 171 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità per Covid-19 (numero di deceduti/popolazione residente) è al momento 318,0 ogni 100 mila residenti, contro il 320,3 x100.000 della media italiana (dato aggiornato a due giorni fa). La Toscana é 8° tra le regioni. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (380,9 ogni 100 mila abitanti), seguita da Firenze (373,9 x100.000) e Prato (366,9 x100.000), mentre il più basso è a Grosseto (197,2 x100.000).

Tutti i dati saranno visibili sul sito dell’Agenzia regionale di sanità a questo indirizzo: Ars.toscana.it/covid19.