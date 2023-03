Controlli a tappeto dei Carabinieri nel weekend: auto e droga sequestrate, patenti ritirate

Grosseto. I Carabinieri della provincia di Grosseto hanno svolto, in questi ultimi due fine settimana, numerosi servizi straordinari di controllo del territorio: seguendo gli obiettivi operativi dettati dal Comando provinciale, le Compagnie della costa hanno messo in piedi dispositivi composti da diverse pattuglie, a cui hanno inoltre contribuito la componente dell’Arma Forestal,e nonché il Comando della Guardia di Finanza, che a Follonica ha messo in campo unità cinofile antidroga.

L’obiettivo dei servizi era, in sintesi, vigilare sulla serenità di giovani e non, nell’arco del fine settimana, e verificando pertanto le condotte scorrette di guida, l’uso di alcol e stupefacenti, la regolarità dei documenti e delle dotazioni degli automobilisti.

Grosseto

A partire da Grosseto, dove è stato per diverse ore blindato il centro, o meglio le principali vie di comunicazione da e per il capoluogo, con particolare attenzione alla zona del centro: controllati oltre 80 veicoli e più di 100 persone, trovate in sostanziale regola. Solo alcune contravvenzioni elevate dai Carabinieri, per mancanza di requisiti necessari da parte degli automobilisti: assicurazione obbligatoria, revisione dell’auto ecc.

Follonica

A Follonica invece sono stati implementati i controlli nel centro urbano, grazie ad una serie di servizi congiunti di Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. E, quindi, pattugliamento rinforzato con posti di blocco nelle principali strade di comunicazione, con ispezione dei parchi pubblici della città maggiormente frequentati dai giovani, nonché della locale stazione ferroviaria.

Nella città del Golfo, oltre 40 sono state le persone identificate e 22 i veicoli perquisiti da parte delle unità coinvolte: da qui è scattato il sequestro di due mezzi per violazioni al codice della strada.

Orbetello

Ad Orbetello infine, i Carabinieri del territorio hanno avuto un focus sul consumo, alla guida, di alcol e sostanze stupefacenti nei rioni Centro, Neghelli e Scalo. Tramite l’impiego di varie pattuglie, i varchi di accesso della diga e di Porta Nuova sono stati blindati a più riprese da diversi posti di blocco, organizzati a ridosso degli orari di aperitivo, cena e dopocena e in alcuni locali della zona i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione dei clienti.

Nel complesso, dai diversi “filtri” realizzati dai militari, che hanno portato al controllo di più di 30 persone e 15 autoveicoli, è emerso come le sere dei fine settimana orbetellani siano ancora caratterizzate dall’uso eccessivo di alcol alla guida e dal consumo di droga, anche tra i minorenni.

Ed infatti un uomo alla guida della propria auto, trovato con un eccessivo tasso alcolemico, è stato sanzionato con il ritiro della patente di guida. Fermato anche un minorenne che, in macchina con altri amici, aveva un piccolo quantitativo di hashish, che è stato sequestrato. Il giovan è stato segnalato alla locale Prefettura.