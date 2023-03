Più controlli della Municipale e vigilanza fino alle 3 del mattino: ecco “Grosseto Safe”

Grosseto. Sempre più presenza grazie a “Sicurezza in città – Grosseto Safe“: il progetto, promosso dall’amministrazione comunale, finalizzato al potenziamento e all’intensificazione dei servizi esterni svolti dagli agenti della Polizia Municipale, anche e soprattutto in vista della stagione estiva e dall’afflusso turistico nelle località balneari del comune.

Il progetto

Nello specifico, il progetto – attivo a partire dal 1° di maggio per una durata di 6 mesi – prevede l’intensificazione di tutte quelle attività collegate alla salvaguardia e al mantenimento della sicurezza urbana a livello locale: dalle attività di controllo del territorio a quelle di contrasto al degrado urbano e stradale.

“Sicurezza in città – Grosseto Safe” è reso possibile grazie non solo alla collaborazione delle Forze di Polizia presenti sul territorio, ma anche attraverso l’incremento della presenza degli agenti sia nelle ore mattutine-pomeridiane che nelle ore serali-notturne nella zona del centro storico e della cosiddetta movida cittadina.

“La sicurezza del territorio è sempre stata tra le priorità di questa amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –. Abbiamo ampliato significativamente il personale di Polizia Municipale e la dotazione di mezzi e strumenti, consolidando, inoltre, la rete di collaborazione con le Forze dell’Ordine attive sul territorio. Si tratta di una risposta concreta alle richieste dei cittadini, che possono sentirsi sempre più sicuri di vivere la città. Ringraziamo gli agenti di Polizia che hanno aderito al progetto, garantendo così alla cittadinanza e ai milioni di turisti che scelgono il nostro territorio un servizio efficiente ed attivo fino alle 3 di notte”.

“Il progetto in questione si inserisce nella medesima direttrice già intrapresa lo scorso anno con l’assunzione di 15 agenti stagionali per garantire un alto livello di sicurezza e controllo sia nel centro cittadino che nelle località balneari del comune – commenta il Comandante della Polizia Municipale, Alessio Pasquini -. A questo si aggiunge un ulteriore intervento che consente di prolungare i servizi di vigilanza fino alle 3 di notte del fine settimana. Tali servizi saranno mirati al controllo e alla presenza nelle aree di aggregazione, oltre a verificare il rispetto delle norme del Codice della strada con particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Il tutto con lo scopo di innalzare i livelli di vivibilità e sicurezza del nostro comune e delle nostre strade“.