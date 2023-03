Grosseto.Un ciclista è stato investito da un’auto oggi pomeriggio, intorno alle 18.20, in località La Trappola, lungo la strada di Principina a Mare.

Si tratta di un uomo di 50 anni, che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso. Fortunatamente, il ferito non è in pericolo di vita.