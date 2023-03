Maltempo: allerta meteo di codice giallo per pioggia, vento e mareggiate

Grosseto. Previsto per domani, martedì 14 marzo, il transito di una veloce perturbazione da nord-ovest con piogge sparse, vento forte e mare molto mosso.

La Sala operativa della Protezione civile regionale, con riferimento alla giornata di domani, ha emesso un codice giallo per vento per il tratto di costa centro-meridionale (isole comprese), con validità per tutta la giornata; un codice giallo per mareggiate per il tratto di costa centrale (isole comprese), valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte, ed un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per le zone a nord ovest valido dalle 6 fino alle 15.

Le previsioni

Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, più frequenti e abbondati sulle province nord-occidentali. Occasionali colpi di vento e grandinate. Vento forte da sud sud-est spazzerà le zone costiere centro-meridionali e quelle più occidentali della regione. Infine, moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o temporaneamente agitato sul settore centrale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.