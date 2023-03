Montiano. Incidente lungo la strada provinciale di Montiano.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento un’auto è cappottata e una persona è rimasta ferita. Si tratta di un uomo di 82 anni, che è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Grosseto, un’ambulanza della Croce Rossa di Magliano in Toscana i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.