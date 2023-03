Maltempo: prorogata allerta meteo di codice giallo per vento e mareggiate

Grosseto. Tempo ancora instabile nelle prossime ore in Toscana. Vento e mareggiate e ancora residue piogge terranno banco per il resto della giornata di oggi, venerdì 10 marzo, e nella prima mattinata di domani, sabato 11 marzo.

Le previsioni

Il vento soffierà forte soprattutto sull’Arcipelago e sulla costa fra Livorno e Grosseto nonchè sui rilievi limitrofi. Vento anche nelle zone centro-meridionali, sull’Appennino Tosco-romagnolo e nelle zone sottovento.

Domani ulteriore attenuazione con residue raffiche in Arcipelago, basso livornese e immediato entroterra.

Il mare sarà ancora mosso, molto mosso o agitato, in particolare a nord dell’Elba. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per vento fino alle 7 e il codice giallo per mareggiate fino alle 12 della mattina di domani, sabato 11 marzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.