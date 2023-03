Incidente in città: scontro tra Ape e auto, due minorenni feriti

Grosseto. Incidente stradale alle 13.30 circa sulla vecchia Aurelia, in prossimità del centro commerciale Aurelia Antica, a Grosseto.

La dinamica

Un’ape 50, con a bordo due minorenni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, si è scontrato frontalmente con una vettura.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno estratto uno dei due ragazzi incastrato all’interno dell’Ape, con l’utilizzo di una tavola spinale e del collare cervicale, e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari.

All’arrivo sul posto, uno dei due minorenni era già in cura dei sanitari, mentre l’uomo alla guida della vettura è rimasto incolume.

Sul lungo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e la Polizia Municipale.