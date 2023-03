Grosseto. Incidente stradale questa notte, in via Rossini, a Grosseto, intorno a mezzanotte e 10.

Per cause in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata ed è rimasta ferita una donna di 29 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa.