Incidente sull’Aurelia: auto esce di strada, giovane donna in gravi condizioni

Grosseto. I mezzi del 118 sono intervenuti questa mattina, alle 7.59 sull’Aurelia, all’altezza del bivio di Montiano, per un incidente stradale.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada mentre si stava dirigendo verso Grosseto. Una donna di 25 anni è stata soccorsa dall’automedica di Grosseto, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza della Misericordia Grosseto e l’elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena la giovane in codice 3.