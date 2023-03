Incidente stradale lungo la Maremmana, scontro tra due auto: tre persone ferite

Manciano. Nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada regionale 74 Maremmana, all’altezza dell’incrocio con Guinzoni, si sono scontrate due auto.

Ad avere la peggio è stato un pick-up con a bordo tre uomini, finito fuori strada e che si è ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e tre ambulanze dell’emergenza sanitaria.

I feriti

Due donne, che erano a bordo dell’altra auto, sono state colte da malore per lo spavento e sono state trasportate in ospedale per accertamenti, insieme al conducente del pick-up. Gli altri passeggeri non hanno avuto bisogno di cure.

I feriti sono stati trasportati tutti al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello.