Auto esce di strada e finisce in un fosso: donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Scansano. Incidente lungo la Strada provinciale 24, nei pressi di Baccinello, nel comune di Scansano.

L’incidente

Ieri pomeriggio, intorno alle 18.40, per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa ribaltandosi in un fosso.

Nell’incidente, è rimasta ferita una donna di 64 anni, trasportata con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza India di Scansano, l’ambulanza Blsd della Misericordia di Cinigiano, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri