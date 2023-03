Follonica. I mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale lungo la S.S. 439 a Follonica, in cui si è ribaltata, per cause in corso di accertamento, un’auto.

Una donna di 67 anni è stata trasportata all’ospedale di Grosseto in codice 2. Sul posto sono intervenute l’automedica e la Croce Rossa di Follonica, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi.