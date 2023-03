Grosseto. Il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto a Grosseto per un incidente stradale in via Aurelia Nord.

Una donna di 80 anni è stata portata in codice 2 all’ospedale Misericordia. Sul posto sono intervenute l’automedica della Croce Rossa di Grosseto e la Polizia Municipale.