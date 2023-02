Troppe aggressioni, spuntano anche un coltello e una pistola: chiuso un bar

Grosseto. Il Questore di Grosseto ha emesso un provvedimento di chiusura immediata per tre giorni di un bar di Bagno di Gavorrano, con contestuale sospensione della licenza, a seguito di diverse aggressioni, due delle quali avvenute anche con l’utilizzo di una pistola e armi bianche un coltello. A seguito di tali episodi violenti è rimasta ferita una persona.

Le indagini

La Divisione di Polizia amministrativa della Questura di Grosseto, ha svolto in merito, unìarticolata e complessa istruttoria, attraverso una puntuale ricostruzione dei fatti ed in relazione ai reati commessi, al termine della quale il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha emesso il provvedimento di chiusura immediata del locale per tre giorni, con contestuale sospensione della licenza.

Tali provvedimenti di competenza del Questore, in quanto Autorità provinciale di pubblica Sicurezza, sono finalizzati alla prevenzione del reiterarsi di comportamenti violenti e di notevole allarme sociale, con particolare riguardo allo scopo di garantire la tutela dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini, nel quadro dell’ordinato e pacifico svolgimento della vita civile. Tali accertamenti rientrano nell’attività di prevenzione posta in essere dalla Divisione di Polizia amministrativa della Questura di Grosseto, che si propone come fine anche quello di incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità degli esercizi pubblici, nonché di controllo e verifica dei dispositivi di sicurezza, delle strutture e degli impianti dei predetti locali.

Il provvedimento di chiusura e sospensione della licenza degli esercizi pubblici dediti alla somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento musicale e danzante è previsto dall’art. 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Nel 2022, il Questore di Grosseto ha emesso 5 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici, con contestuale sospensione della licenza.