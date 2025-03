Grosseto ha accolto il vescovo Bernardino: “E’ una domenica di gioia”

Grosseto – La quarta domenica di Quaresima è detta “Laetare”, perché i cristiani sono invitati a rallegrarsi per l’approssimarsi della Pasqua. Per la Chiesa diocesana di Grosseto la letizia è stata doppia, perché – accanto all’approssimarsi della resurrezione del Signore – si è aggiunto un motivo in più: l’abbraccio col suo nuovo pastore, Bernardino Giordano.

L’ingresso di monsignor Giordano nella sua Diocesi è avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 marzo, in un clima di grande gioia e commozione. Una festa di popolo, prima di tutto, che ha visto confluire nel capoluogo maremmano non solo persone da tutte le parrocchie della Diocesi, ma anche da Loreto (un bus), dove il vescovo Bernardino è stato per quasi sette anni vicario generale della delegazione pontificia; da Saluzzo, sua città di nascita, e da altre zone d’Italia. La cattedrale di San Lorenzo non è riuscita a contenere la gran quantità di persone, per questo piazza Dante – dove era stato posizionato un maxischermo – in un’ideale continuità con l’interno, ha accolto quanti hanno desiderato essere presenti alla celebrazione.

Monsignor Giordano è l’82° vescovo di Grosseto. Il primo fu Vitaliano – nell’antica sede di Roselle – nel V secolo d.C. Poi il 9 aprile 1138 la sede venne traslata a Grosseto da papa Innocenzo II.

Passo lieto, sorriso sul volto, strette di mano vigorose per tutti: così si è presentato ai grossetani il vescovo Bernardino, che ha iniziato proprio da Roselle il suo percorso di avvicinamento alla cattedrale. Alle 14, puntualissimo, accompagnato in auto dai suoi familiari, è giunto dinanzi alla parrocchia intitolata all’Immacolata Concezione, eretta nel 1938 dal vescovo Galeazzi nell’800esimo anniversario della traslazione della sede vescovile da Roselle a Grosseto.

Lì è stato accolto festosamente dalla comunità parrocchiale. Entrato in chiesa e sedutosi dinanzi all’altare, il Vescovo ha ricevuto un indirizzo di saluto da parte del parroco, don Pier Mosetti . Poi un breve momento di preghiera e di nuovo in auto, verso l’ospedale della Misericordia, dove ad accoglierlo c’erano i vertici dell’azienda Asl Toscana sud est e del principale nosocomio della provincia, insieme ai due cappellani, i frati cappuccini Amedeo Ferretti e Cornelius Ighofose.

Da lì al carcere di via Saffi

L’arrivo a Porta Corsica

Intorno alle 15.15 il corteo di auto è giunto a Porta Corsica, ingresso al centro della città racchiuso dentro le Mura medicee. Il Vescovo è stato “travolto” dall’affetto di tante famiglie che lo attendevano insieme ai canonici del Capitolo della Cattedrale e a vari sacerdoti, oltre alla Filarmonica città di Grosseto, che ha fatto da apripista nel tragitto a piedi verso la cattedrale.

Ad accompagnare il Vescovo in queste tappe, don Paolo Gentili, delegato ad omnia della diocesi di Grosseto, e don Marco Gentile, cerimoniere vescovile.

Nel frattempo, i fedeli avevano già preso posto nelle sedute preparate in piazza Dante, mentre le autorità civili e militari hanno atteso il Vescovo in piazza Duomo. Sul sagrato l’abbraccio col suo predecessore, monsignor Giovanni Roncari, e i saluti ufficiali: quello del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna; quello del presidente della Provincia, Francesco Limatola, e del prefetto di Grosseto Paola Berardino.

Il vescovo ha ricambiato i saluti ringraziando calorosamente la Maremma per l’accoglienza riservata e ha consegnato due parole: “Insieme” e la consapevolezza che “la fatica non è una sconfitta”.

Terminato questo momento, il vescovo Bernardino, sulla soglia del portale d’ingresso della Cattedrale, ha ricevuto da un canonico il Crocifisso, per baciarlo in segno di venerazione. Ha poi asperso con l’acqua benedetta i presenti e processionalmente si è diretto verso la cappella del Santissimo Sacramento per un breve momento di adorazione, mentre la schola formata da coristi della corale Puccini e del coro diocesano Gaudete, diretti dal maestro Luca Bernazzani, responsabile di musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano (all’organo il maestro Alessandro Mersi, più fiati e ottoni) ha intonato l’Inno del Giubileo della Speranza.

Monsignor Giordano si è recato nel vicino palazzo vescovile, dove ha indossato le vesti liturgiche e da dove è partita la processione introitale dei Vescovi con il canto delle litanie dei santi. Contemporaneamente, dal palazzo del Capitolo è partita la processione del clero. Giunti in piazza Duomo, all’altezza del Municipio, le due processioni si sono fuse in una unica per l’ingresso solenne in cattedrale, mentre il coro ha intonato “Ecce sacerdos magnus”.

Due cardinali e 12 vescovi presenti

La prima parte della liturgia è stata presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, in qualità di arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, di cui la diocesi di Grosseto è suffraganea.

Ha assistito alla celebrazione il cardinale Ernest Simoni, in rappresentanza dell’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, impossibilitato a partecipare per un impegno nella sua diocesi.

Hanno concelebrato monsignor Franco Agostinelli, emerito di Prato e già vescovo di Grosseto; monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo; monsignor Roberto Campiotti, vescovo di Volterra; monsignor Rodolfo Cetoloni, emerito di Grosseto; monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto; monsignor Roberto Filippini, emerito di Pescia; monsignor Simone Giusti, vescovo di Livorno; monsignor Giovanni Roncari, emerito di Pitigliano-Sovana-Orbetello e da domenica anche di Grosseto; l’abate di Monte Oliveto Maggiore don Diego Maria Rosa; monsignor Alberto Silvani, emerito di Volterra; monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia; monsignor Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara-Pontremoli.

Il cardinale Scola, che ha retto la Diocesi di Grosseto dal 1991 al 1995, impossibilitato a raggiungere la Maremma, ha fatto pervenire al vescovo Bernardino parole di affettuosa vicinanza.

Poco meno di 80 i sacerdoti concelebranti. Tra loro, una cinquantina di sacerdoti del clero di Grosseto; sacerdoti delle diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello, di Saluzzo, di Massa Carrara-Pontremoli, il cappellano militare di stanza a Grosseto; il cappellano dei fedeli ucraini greco-cattolici; il ministro provinciale e il segretario dei Frati Minori di Toscana.

Presenti anche alcuni familiari di monsignor Giordano.

Come detto, la prima parte della Messa è stata presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice, il quale ha chiesto al cancelliere vescovile, don Jarek Migus, di mostrare la Bolla con la quale il Papa ha nominato monsignor Giordano vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, che restano unite in persona episcopi. Quindi monsignor Roberto Nelli, decano del collegio dei consultori, ha dato pubblica lettura della Bolla.

Dato l’annunzio, il vescovo Bernardino ha ricevuto il pastorale dal cardinal Lojudice, ha indossato la mitria ed è salito alla cattedra sedendovisi. E’ stato questo il segno tangibile e visibile di tutto il suo ministero.

L’atto di obbedienza

Il vescovo Bernardino, presa possesso della cattedra, ha ricevuto “l’obbedienza” da una rappresentanza del popolo grossetano: un religioso, fra Sergio Persici; una famiglia: Michele, Martina e la piccola Benedetta; un sacerdote, don Fabio Bertelli, parroco di San Giuseppe; un diacono, Marcello Corsini; una religiosa, suor Emanuela Pariyathussery, superiora delle suore francescane di S. Elisabetta.

Terminato questo gesto, l’amministratore apostolico Giovanni Roncari ha rivolto alcune parole al Vescovo Bernardino.

Il saluto di mons. Roncari al suo successore

“Caro Vescovo Bernardino, benvenuto in mezzo a noi, al tuo clero e per una circostanza particolare tre tuoi predecessori ti danno il benvenuto: il sottoscritto, il vescovo Rodolfo e il vescovo Franco. Sottolineo questo perché nelle ultime settimane abbiamo meditato sul significato della successione apostolica che ha costituito la Chiesa. Raccogli allora la nostra eredità, che mettiamo nelle tue mani. Un’eredità antica, lunga, bella, importante, ma che ha anche tanti problemi come la società di oggi ci presenta. Ti auguriamo che, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, tu sia ambasciatore di Cristo, che porta la riconciliazione: all’interno della comunità ecclesiale; nella società civile. Ti auguriamo di essere un punto di riferimento, colui che unisce, che mette insieme e indica una strada. Te lo auguriamo di cuore caro Bernardino”,

La prima omelia

Ha tratto spunto dalla domenica laetare, il vescovo Bernardino, per offrire il suo pensiero, il primo dalla cattedrale di Grosseto. Una domenica “particolarmente impegnativa, ma anche di gioia – ha sottolineato – perché se non facciamo festa non sappiamo neanche riconoscere il cammino che stiamo facendo. L’orientamento della nostra penitenza è, infatti, la gioia: il digiuno, l’elemosina la preghiera sono per un incontro!”, ha esortato. Per poi soffermarsi sul passo del Vangelo proclamato, la parabola del padre misericordioso. “Ognuno può vivere alla sua maniera – ha detto – ma siamo comunque chiamati a far festa con Dio. Fare festa – ha aggiunto – significa avere dei legami: e quanto sono importanti! La nostra vita ce la costruiamo coi legami!”

E ha poi osservato: “C’è modo e modo di vivere ogni cosa: da dissoluti, cioè senza legami, oppure per cambiare. Questa domenica è un continuo richiamo alla nostra vita interiore. Riflettiamo, allora, davanti a Dio, su come siamo chiamati a ricostruire i nostri legami. Fossimo anche nel peccato più grave dobbiamo sapere che c’è un Dio che ci aspetta”.

Monsignor Giordano ha proseguito sottolineando che “il nostro credere è una relazione, ma se non la teniamo viva come possiamo portarla avanti?” E ancora: “La presenza di Gesù è viva nella nostra vita e ognuno di noi è segno di quella presenza. Allora la nostra identità non è solo segnata dal fare, ma diventa rapporto con qualcuno”. Poi rivolgendosi alle famiglie: “Voi ci dite come si vive la capacità di unificare e costruire ponti e ci ricordate che senza amore non si fa nulla”.

Ha poi ricordato che tutti sono chiamati “a generare vita: nelle parrocchie, in diocesi, nelle relazioni. Ma generare senza amare non è possibile!”

Le autorità presenti

In cattedrale erano rappresentati la città e il territorio diocesano, con i sindaci di Grosseto, Campagnatico, Cinigiano, Gavorrano, Civitella Paganico, Scarlino; il vice sindaco di Roccastrada; un assessore di Castiglione della Pescaia e il presidente della Provincia. Tra le autorità il prefetto Paola Berardino; il questore Ciccimarra; il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Sebastiano Arena; i massimi vertici di tutte le forze armate e di polizia di stanza a Grosseto; i parlamentari Rossi e Simiani; l’assessore regionale Marras; rappresentanti di varie istituzioni culturali del territorio.

Prima della benedizione finale, il vescovo Bernardino ha raggiunto l’altare della Madonna delle Grazie, dove, circondato dai giovani, ha recitato per la prima volta la preghiera da lui composta in onore della Madonna delle Grazie, compatrona della Diocesi.

Terminata la celebrazione, il vescovo è uscito processionalmente dalla cattedrale verso il portale della facciata sud, che si affaccia su piazza Dante, dove ha potuto salutare i fedeli che hanno partecipato alla Messa dall’esterno.

Rientrati in palazzo vescovile è stato firmato il verbale della presa di possesso canonico della Diocesi.