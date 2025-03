Nuove agevolazioni per la sosta: parcheggi sotterranei gratuiti per i residenti della Ztl

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato una delibera che introduce una nuova misura a favore dei residenti del centro storico. Coloro che sono titolari di permesso R-Ztl potranno usufruire gratuitamente, oltre che degli stalli già previsti nei parcheggi superficiali, anche dei parcheggi sotterranei di piazza Nassirya e della Galleria Oberdan.

L’iniziativa nasce dalla necessità di compensare la temporanea riduzione dei posti auto disponibili all’interno della Ztl, dovuta ai cantieri in corso per i lavori di riqualificazione urbana di piazza della Palma e della demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare di via Saffi. Due interventi strategici che riqualificheranno aree importanti del centro storico, ma che nel frattempo sottraggono spazi destinati alla sosta.

L’amministrazione ha quindi deciso di estendere la gratuità anche ai parcheggi sotterranei, spesso sottoutilizzati, così da garantire ai residenti maggiori possibilità di parcheggio e allo stesso tempo migliorare la gestione complessiva della mobilità nel centro cittadino. La misura sarà valida fino al termine dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Per accedere al beneficio, i residenti dovranno presentare apposita richiesta alla società Sistema s.r.l., indicando le targhe dei veicoli.

“Con questa decisione vogliamo dare un supporto concreto ai residenti del centro storico, che già affrontano le difficoltà di una sosta limitata e ora si trovano a convivere con i cantieri in corso – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale -. L’obiettivo è preservare l’attrattività della residenza all’interno delle Mura, evitando che la riduzione temporanea degli stalli possa creare ulteriori disagi. Allo stesso tempo, incentiviamo l’uso di parcheggi già esistenti, ma spesso poco sfruttati, migliorando la viabilità complessiva”.