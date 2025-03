81 anni fa la strage di Maiano Lavacchio: il programma della commemorazione

Table of Contents

Grosseto. Sabato 22 marzo, a partire dalle 8.30, a Maiano Lavacchio (Casa Andrei) si svolgeranno le celebrazioni per l’81 anniversario della liberazione della provincia di Grosseto, un momento solenne per ricordare il sacrificio degli undici martiri d’Istia, giovani vittime della repressione fascista.

La cerimonia è organizzata da Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Cinigiano, comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Per l’occasione sono stati predisposti degli autobus che partono da Grosseto, da via Alfieri, alle 8.15.

Il programma

Il programma prevede alle 8.30 la celebrazione della Santa Messa. Alle 9.30 il ricordo dei martiri d’Istia, con interventi istituzionali del sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini; del presidente dell’Anpi comitato provinciale “Norma Parenti”, Giulio Balocchi; il presidente dell’Isgrec, Lio Scheggi; il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci; il presidente della Provincia, Francesco Limatola; il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Alle 10.15 deposizione della corona ai caduti. A seguire lettura teatrale e musica a cura di Alessandra Gigli e Briganti di Maremma, con il contributo degli studenti delle scuole aderenti.

Le iniziative dell’Isgrec

Al termine della cerimonia istituzionale di Maiano Lavacchio, l’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea presenta l’ingresso della Casa della Memoria al Futuro nella rete dei Paesaggi della memoria. Il memoriale che ricorda i martiri d’Istia entra infatti a far parte di un’importante rete nazionale che promuove il confronto e attività di approfondimento e formazione fra musei e luoghi di memoria dell’antifascismo, della deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della liberazione in Italia.

Maiano Lavacchio va così a inserirsi in una mappa della memoria italiana ed europea capace di tutelare e promuovere presso l’opinione pubblica la conoscenza storica e la coscienza civile di cui tali luoghi sono portatori. Per portare il benvenuto della rete di Paesaggi della memoria, che ha recentissimamente accolto la richiesta di adesione dell’Isgrec, interverrà il presidente dell’associazione, Daniele Borioli.

Seguirà la presentazione del progetto di rete Ci.r.co.l.a.re, di cui la Casa della Memoria al Futuro fa parte da alcuni mesi e che sta ora entrando nel vivo. A cura del rappresentante del gruppo di progetto, Enrico Mele, verranno descritte finalità e attività del progetto di cicloturismo sostenuto da molti Comuni e associazioni del territorio, finalizzato a rigenerare la comunità locale e promuovere l’agricoltura responsabile.

Scopo di entrambe le reti è quello di promuovere la ricerca e l’approfondimento attorno al luogo di memoria rappresentato da Maiano Lavacchio, sollecitare il confronto con altre esperienze, anche internazionali, e sviluppare idee per una sempre migliore fruibilità da parte del pubblico di realtà culturali come quella della Casa della Memoria al Futuro, intese come luoghi di riflessione e di costruzione di una coscienza storica e civile.