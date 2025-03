“Il mio Mao”: svelati i premi del concorso fotografico e pittorico

Grosseto. Sarà Conad, con il suo PetStore di via Castiglionese, a mettere a disposizione i premi finali del concorso fotografico e pittorico “Il mio Mao“, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine dei veterinari della provincia di Grosseto.

I tre vincitori di ogni categoria, che saranno annunciati sabato 29 marzo alle 17 alla Sala Eden, riceveranno carte prepagate Conad, del valore di 200 euro per il primo classificato, 100 euro per il secondo e 50 euro per il terzo. Le carte potranno essere utilizzate per l’acquisto di prodotti alimentari e altri articoli nel punto vendita di via Castiglionese.

“Un sentito ringraziamento a Conad – Clodia srl per l’interesse dimostrato e la disponibilità a collaborare a questo progetto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È bello vedere come una realtà importante del nostro territorio si dedichi con entusiasmo a una causa come questa, offrendo premi significativi per un concorso che sta registrando una sentita partecipazione da parte della cittadinanza”.

“L’idea del Comune – commenta Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia srl – di dedicare un concorso ai nostri amici gatti trova ‘alleati convinti’ Conad e il suo PetStore di via Castiglionese. I disegni e le fotografie che arriveranno sono tutti atti d’amore e testimonianza del rapporto intimo che si instaura tra esseri umani e gatti. Il gatto Mao a cui è stato intestato il concorso è un simbolo dei tanti piccoli felini che popolano le case e le strade di Grosseto. Il rapporto felice generato da questi animali ci rende migliori e Conad vuole, offrendo i suoi premi, riconoscerlo e onorarlo”.

Intanto, a meno di una settimana dalla scadenza per l’invio e la consegna degli elaborati, sono già arrivate circa 300 fotografie alla e-mail ilmiomaogr@gmail.com e oltre 20 dipinti sono stati consegnati al servizio “Staff del sindaco”. Un successo che testimonia l’entusiasmo e l’importanza della manifestazione.