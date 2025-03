“L’arte di far suonare il corpo”: workshop di Body Percussion

Grosseto. “L’arte di far suonare il corpo” è il titolo del workshop di Body Percussion giunto alla 3^ edizione, organizzato dalla scuola di musica Chelli. Si terrà sabato 22 marzo nella sede della scuola in via Ferrucci 11, a Grosseto, con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

Il workshop

La Body Percussion è una disciplina affascinante che utilizza il corpo come strumento musicale. Essa non ha applicazione solo in ambito strettamente musicale, ma coinvolge anche aspetti educativi, inclusivi e relazionali. Come strumento educativo, promuove l’attenzione, la memorizzazione, la creatività e la concentrazione; come strumento relazionale, stimola le attività di gruppo e sviluppa l’inclusività attraverso attività coinvolgenti e divertenti.

Questo incontro è pensato per chi desidera un primo approccio a questa disciplina ed è aperto a tutti, musicisti e non. È riconosciuto dal Mim grazie alla collaborazione con Irpef, ente accreditato, ed è valido come corso di formazione e aggiornamento per docenti.

Alessandro Nobili è un musicista eclettico, chitarrista di fama e docente. Da diversi anni tiene corsi di formazione sulla Body Percussion e ha collaborato con Richard Filz, uno dei più noti performer e insegnanti di questa disciplina.

Il seminario ha il patrocinio della Diocesi e del Comune di Grosseto.

Ecco il link per l’iscrizione: https://forms.gle/1KkL5FEaHL6wawy7A

Per ulteriori informazioni: e-mail scuoladimusica@fondazionechelli.org | cell. 329.6042359

Le iscrizioni sono aperte.