Champions League, biglietti meno cari per i tifosi ospiti

La UEFA ha annunciato una nuova riduzione del tetto massimo per i prezzi dei biglietti destinati ai tifosi ospiti nelle competizioni europee. A partire dalla stagione 2025/26, il costo massimo sarà di 50 euro per la UEFA Champions League, 35 euro per la UEFA Europa League e 20 euro per la UEFA Conference League. Questa decisione mira a garantire maggiore equità tra i tifosi in trasferta e quelli di casa, evitando differenze eccessive nei prezzi applicati.

Secondo il regolamento UEFA, i club devono riservare almeno il 5% della capienza dello stadio ai tifosi ospiti, con prezzi che non possono superare quelli applicati ai sostenitori locali. In passato, alcune squadre hanno imposto tariffe elevate ai tifosi avversari, scatenando proteste e richieste di intervento. La riduzione dei prezzi rappresenta un passo importante verso un calcio più accessibile per tutti, favorendo la partecipazione dei tifosi anche nelle gare in trasferta.

L’Inter riempie sempre il ‘Meazza’ ed è l’unica squadra italiana ancora in corsa nella UEFA Champions League, portando avanti le speranze dei tifosi italiani, ma soprattutto neroazzurri. La squadra meneghina è considerata un’outsider per la finalissima del 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per gli esperti del calcio scommesse con una quota di 5,50, alle spalle di club blasonati come Barcellona (2,50), Real Madrid (2,95), Liverpool (3,30), Bayern Monaco (3,50), Arsenal (3,75) e Paris Saint-Germain (6,50). Più staccato invece l’Atletico Madrid, quotato a 10,00.

Questa iniziativa della UEFA potrebbe incentivare un maggior afflusso di tifosi nelle trasferte più importanti, specialmente nelle fasi finali della competizione. La presenza di sostenitori ospiti è un elemento chiave per il fascino delle notti europee, contribuendo a rendere gli stadi più vivi e lo spettacolo ancora più avvincente. La riduzione dei prezzi, quindi, potrebbe tradursi in un’atmosfera ancor più intensa sugli spalti.

La UEFA ha sottolineato l’importanza di garantire condizioni eque per tutti i tifosi, evitando disparità eccessive tra le diverse squadre. Il provvedimento potrebbe rappresentare un modello da seguire anche per le competizioni nazionali, dove i prezzi per i settori ospiti variano notevolmente. Sarà interessante vedere se questa misura avrà un impatto positivo sulle presenze negli stadi e sulla passione dei tifosi.