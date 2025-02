Raccolta differenziata: nelle frazioni arrivano i box per i piccoli elettrodomestici

Grosseto. Si potenzia il servizio di raccolta differenziata a Grosseto. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, mette a disposizione dei cittadini residenti nelle frazioni i box per la raccolta dei piccoli Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici, come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc. Per utilizzare i contenitori è necessario avere la 6Card.

Le nuove postazioni

Le nuove postazioni di raccolta sono state installate a Batignano, in via di Porta grossetana; Braccagni, in via Anita Garibaldi; Istia d’Ombrone, in via del Peruzzo; Rispescia, in via Italia, e a Roselle, in piazza Giovanni Paolo II.

“Andando incontro alle esigenze dei cittadini e proseguendo sul percorso virtuoso avviato, abbiamo deciso di installare i contenitori per la raccolta dei piccoli Raee anche nelle frazioni, così da facilitare il corretto conferimento anche di questa tipologia di rifiuti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Questa operazione è chiaramente possibile grazie alla collaborazione di Sei Toscana che organizzerà la logistica, calendarizzando le date per il ritiro del materiale”.

I grandi Raee (come lavatrici, frigoriferi, grandi elettrodomestici, televisori, impianti stereo, ecc.) devono essere conferiti al centro di raccolta di via Zaffiro oppure possono essere ritirati a domicilio chiamando il numero verde di Sei Toscana 800.127484 o compilando l’apposito modulo sul sito www.seitoscana.it/ritiro-ingombranti.