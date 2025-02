Salvo D’Acquisto dichiarato venerabile: il plauso dell’Associazione nazionale Carabinieri

Grosseto. Anche a Grosseto, da parte della locale sezione dell’Associazione nazionale Carabinieri, è stata appresa con commozione la notizia della pubblicazione del decreto di venerabilità di Salvo D’Acquisto, Vicebrigadiere dei Carabinieri Movmm, a cui è intitolata la sede dell’Anc grossetana.

“Ricordiamo che la notizia dell’istruttoria del procedimento ecclesiastico fu anticipata il 23 settembre 2023 dal nostro vescovo Mons. Giovanni Roncari in occasione dello svelamento della stele commemorativa fortemente voluta proprio dal Consiglio direttivo dell’Associazione grossetana in occasione dell’80° anniversario del sacrificio, per tenere viva nelle future generazioni la generosità e l’altruismo di un giovane carabiniere che in uno dei periodi più tragici del Novecento, non ha esitato ad offrire il petto al plotone di esecuzione nazista in cambio di ventidue ostaggi catturati per rappresaglia – si legge in una nota dell’Anc di Grosseto -. ‘Salvo D’Acquisto un esempio luminoso’, come dichiarato dall’Ordinario militare Mons. Marciano’ è un monito per ogni carabiniere e per ogni volontario dell’Associazione del presente affinché la missione da svolgere con decisione ed altruismo sia costantemente illuminata dall’esempio dei colleghi che li hanno preceduti nella gloriosa tradizione dell’Arma. Il Santo Padre, che anche in questo momento molto particolare della propria salute, ha firmato il decreto di venerabilità per Salvo D’Acquisto, continua instancabilmente ad operare alla guida pastorale della Chiesa insegnandoci l’importanza dell’esempio”.