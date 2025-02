E’ morta la sorella di don Franco Cencioni, il sacerdote: “Grazie a tutto il personale sanitario”

Grosseto. Nei giorni scorsi è deceduta, all’ospedale Misericordia di Grosseto, Maria Pace Cencioni, sorella di don Franco Cencioni.

Aveva 83 anni e da tempo stava combattendo la malattia. Ad esequie celebrate, don Franco, unitamente alla nipote Antonella e a tutti i familiari, desidera ringraziare le tantissime persone che, in molti modi, si sono fatte loro vicine in questo frangente doloroso.

“Desidero inoltre esprimere un forte ringraziamento ai medici e al personale infermieristico che opera presso la leniterapia – dice don Franco -. Nei due mesi di ricovero di mia sorella, ho toccato con mano la professionalità, unita alla straordinaria umanità, che ciascuno di essi ogni giorno mette a disposizione delle persone lì ricoverate e dei loro familiari. Proprio nelle stesse settimane in cui il dibattito sul fine vita ha occupato molta cronaca, alla luce della recente legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana, ho fatto l’esperienza concreta di una sanità pubblica che sa accompagnare i pazienti verso l’ultimo tratto della loro esistenza. Per me è stato motivo di consolazione constatare con quanta dedizione, competenza e premura ogni paziente venga assistito. Ci sono le cure palliative, certo, ma c’è tutto un insieme di pratiche e di protocolli che permettono anche ai familiari di prepararsi al distacco dai propri cari sperimentando che davvero la vita, ogni vita, è degna di essere vissuta e presa a cuore fino all’ultimo respiro. Grazie davvero! Da credente, prima ancora che da prete, ho visto in tutto questo dei fratelli e delle sorelle che, con le competenze professionali frutto del loro studio e del loro sacrificio, si fanno carico con noi e per noi del fine vita”.