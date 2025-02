Lavori in città: modifiche alle fermate degli autobus

Grosseto. Modifiche a percorsi e fermate dei bus di Autolinee Toscane a Grosseto per i lavori riqualificazione dell’asse viario di via de’ Barberi, che prevedono un’area di cantiere nel tratto tra via Santarosa, piazza de Maria e piazza della Libertà.

Linee urbane

Per la linea urbana g1, sarà soppressa la fermata Brigate Partigiane Scuole (codice fermata GR0039), mentre rimane attiva la fermata Brigate Partigiane (codice fermata GR0038). I bus proseguono poi per via Caracciolo fino alla fermata Alfieri, che sostituisce la fermata in piazza de Maria De Maria (codice fermata 9@G0023) del Polo Bianciardi.

Linee extraurbane

Le linee extraurbane g15, 1/G, 8/G, 9/G e 41P transitano da via Tito Speri, via dei Mille, via Caracciolo, viale Sonnino e poi proseguono lungo il normale itinerario. I bus non transiteranno per via dei Barberi in direzione piazza de Maria.

Saranno soppresse le fermate De Maria (codice fermata 9@G0023) e Ferrucci (9@G0034): la fermata di riferimento sarà dei Mille Farmacia (GR0035). Le modifiche resteranno in vigore fino al termine dei lavori.

