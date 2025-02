Ordinazione del vescovo eletto Bernardino: due veglie di preghiera a Grosseto e Pitigliano

Grosseto. Venerdì 21 febbraio le due Diocesi affidate alla cura pastorale del vescovo eletto Bernardino vivranno una serata di preghiera in contemporanea nel duomo di Pitigliano (per clero e fedeli della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello) e nella basilica del Sacro Cuore, per clero e fedeli della diocesi di Grosseto. Le due veglie si terranno alle 21 e saranno animate, a Pitigliano, da don Paolo Gentili; a Grosseto, da don Luca Caprini, rispettivamente delegati ad omnia di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

“Pregheremo – dichiarano i due delegati ad omnia – per l’imminente ordinazione episcopale di don Bernardino, così da unirci spiritualmente a lui e sentirci parte di un’unica Chiesa chiamata a camminare dietro l’unico Pastore attraverso i suoi pastori. Tutti siamo sollecitati alla presenza”.

Si ricorda, poi, che per coloro che desiderassero essere presenti alla celebrazione eucaristica di sabato primo marzo nel duomo di Saluzzo, per la consacrazione episcopale di don Bernardino, la parrocchia di Alberese organizza un bus. C’è ancora qualche posto disponibile. Per prenotarsi, contattare il numero 347.3448720.